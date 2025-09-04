Уже проголосовал 691 избиратель

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя, а также депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов стартовало 3 сентября.

Как сообщили в Севгоризбиркоме, в этот первый день проголосовал 691 избиратель. Напомним, что в списки избирателей внесено 342786 жителей Севастополя.

Досрочное голосование проводится по 11 сентября. В это время все избирательные участки будут работать с 9.00 до 19.00 по будням и с 10.00 до 14.00 — по выходным.

С 4-го сентября можно голосовать на дому. Для этого необходимо позвонить в участковую избирательную комиссию по номеру 447 + номер вашего участка и сообщить уважительную причину такого голосования. Узнать номер своего избирательного участка (их в Севастополе 187) можно на сайте ЦИК.

Основное голосование пройдет 12, 13 и 14 сентября.