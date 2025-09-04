Уехал от любимой на ее «Мерседесе»

Причиной ухода мужчины из дома стала ссора с 34-летней возлюбленной. Он прихватил ключи от «Мерседеса» и в расстроенных чувствах поехал за сигаретами. На ул.Харьковской он «неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, произвел наезд на препятствие и в секунду превратил в груду металлолома премиальный автомобиль». Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили сильно пострадавший «Мерседес» и грустного водителя.

За отказ от медицинского освидетельствования его отправили под арест на 10 суток. Также полицейские составили административные материалы за повреждение дорог и управление транспортным средством без документов и без страховки. А в ОМВД России по Ленинскому району Севастополя по факту угона возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.