Севастопольских рыбаков поддержат рублем

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка с 5 сентября начинает прием документов на предоставление субсидии на возмещение части расходов организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим рыболовство и рыбоводство в акватории Азовского и Черного морей.

Напомним, что на эти цели из федерального бюджета Севастополю выделено 150 млн рублей. Общий объем финансирования программы развития отрасли составил 160 млн рублей.

Субсидии пойдут на оплату труда и страховых взносов работников рыбохозяйственных организаций в текущем и отчетном финансовых годах. Предполагается, что данная мера господдержки позволит избежать сокращений и сохранить кадровый потенциал отрасли в нынешних непростых условиях.