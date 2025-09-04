Почти все гостиницы и базы отдыха прошли самооценку

На 1 сентября самооценку — первый обязательный этап классификации прошли 75 из 83 средств размещения Севастополя, что составляет более 90% от всего числа гостиниц, баз отдыха, кемпингов, размещенных в едином реестре Росаккредитации.

Одному средству размещения было вынесено предупреждение, сообщили в управлении туризма Севастополя.

В Республике Крым самооценку прошли 900 средств размещения, что примерно 80% от всего числа учреждений, предоставляющих подобные услуги. В лидерах по прохождению первого этапа классификации — города Саки (100%) и Евпатория (90%).

Тем средствам размещения, которые уже прошли самооценку и внесены в единый реестр Росаккредитации, необходимо на постоянной основе соблюдать обязательные требования законодательства: обновить информацию на всех онлайн-платформах, системах бронирования, на каналах продаж — указать номер реестровой записи. Проверить актуальность всех данных в карточке средства размещения на сайте ФСА и при необходимости внести корректировки, а также удалить из рекламы и с платформ весь контент, который не соответствует официальной классификации в реестре.

Средства размещения, не прошедшие классификацию, работать не имеют права. Это касается не только приема постояльцев, но и любого размещения информации в интернете — на собственных сайтах, в соцсетях, на агрегаторах и сервисах бронирования. Но возможность пройти процедуру осталась: сайт ФСА работает в прежнем режиме и продолжает принимать заявки на аккредитацию.

Согласно реестру, в Севастополе сейчас две пятизвездные гостиницы — «Альфа» и «Омега» в «Новом Херсонесе». Пять отелей имеют четыре звезды: «Аквамарин», «Аква-Делюкс», «Песочная бухта», «Бухта мечты» и «Хрустальный».