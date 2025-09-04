Обещания помочь оформить земельные участки выполнять не собиралась

Основанием для проведения проверки стало обращение местной жительницы. Женщина жаловалась на нарушение своих прав при оказании услуги по оформлению документов на земельный участок. Заявительница заплатила 275 тысяч рублей некой индивидуальной предпринимательнице, которая пообещала поспособствовать оформлению права на земельный участок. Как оказалось в дальнейшем, выполнять обещание мошенница не собиралась.

И не только в этом случае. В правоохранительные органы поступили заявления об аналогичных случаях мошенничества. Все та же предпринимательница бралась содействовать при оформлении земельных участков пл 1- соток на улицах Лукомской и Склонной в районе ТСН «Родник», но результата, как и в первом случае, так и не было.

После проверки районной прокуратуры, материалы дела направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В дальнейшем его объединили с теми, что были возбуждены по аналогичным фактам ранее — с мая 2021 по август 2022 года. Всего от преступных действий авантюристки пострадали 12 человек. Общий ущерб пострадавшим составил 3,9 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.