Губернатор думает о национализации завода «Парус»

Во время представления своей предвыборной программы соратникам по «Единой России» губернатор Севастополя Михаил Развожаев упомянул Севастопольский приборостроительный завод (СПЗ) «Парус».

«Мы будем очень осторожно относиться к предложениям о застройке жильем промышленных площадок. Поспешных решений не будет, предупреждаю и застройщиков и их лоббистов. В приоритете для нас станет размещение на этих участках нового производства или социальных объектов. Это касается, в частности, площадок «Парус» и «Эры». Заодно посмотрим, почему собственники довели предприятия до такого плачевного состояния. Потребуется, вернем в государственную собственность, как это уже стало с «Маяком», — пообещал М.Развожаев.

Напомним, завод «Маяк» был изъят в госсобственность в начале марта 2025 года решением рабочей группы Антитеррористической комиссии Севастополя, принятым совместно с Федеральной службой безопасности России, с формулировкой о противодействии финансированию терроризма.

Для национализации инструментов не было

Интересно, что в октябре 2022 года на заседании Законодательного собрания Севастополя было заявлено о незаинтересованности частной компании, владеющей бывшим приборостроительным заводом «Парус», в возрождении некогда градообразующего предприятия. Как заявила тогда заместитель губернатора Мария Литовко, собственник, вопреки возражению городских властей, рассматривает возможность застроить коммерческим жильем территорию завода, площадь которой составляет более 15 гектаров.

Она сообщила, что городские власти не располагают инструментами для национализации территории предприятия, с последующим ее развитием с точки зрения государственной политики. Однако переговоры с собственником велись. По словам М.Литовко, позиция города была однозначна в отношении только промышленного использования данной территории.

Председатель заксобрания Владимир Немцев тогда поддержал вице-губернатора и пообещал помощь депутатского корпуса на законодательном уровне.

На том же заседании депутат Василий Пархоменко упрекнул докладчика — директора департамента экономического развития Дениса Профатилова, ратующего за реконструкцию завода, в незнании реальной ситуации.

Он указал чиновнику, что завод уничтожен полностью, по примеру того, как это произошло с промышленным потенциалом Гагаринского района — заводами «Муссон» и «Маяк».

Не в курсе дела!

Именно таким образом ответили на звонок «Севастопольской газеты» о возможной национализации на «Парусе». Вопрос явно не обрадовал человека, снявшего телефонную трубку. Он попросту прервал разговор.

О нынешнем предприятии «Парус» известно, что его уставной капитал составляет девять миллионов рублей. Основной учредитель (99%) — ООО «Динамо-Укрэлектро», зарегистрированное в Москве в 2007 году. Компанию ему составляют три десятка учредителей — физических лиц с мизерной долей в уставном капитале.

На сайте предприятия размещена информация, что ООО «СПЗ «Парус» в 2016 году стал победителем конкурса «300 лучших предприятий и организаций России». Завод выпускает промышленные светильники. Также предприятие сдает площади в аренду и активно ищет инвестора.

Добавим, что разговоры о застройке жильем территории «Паруса» и размещении там крупного торгового центра, так необходимого Северной стороне Севастополя, ведутся еще с украинских времен.