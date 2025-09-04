Госпошлины для автовладельцев увеличены

Ряд СМИ распространяет некорректную информацию о значительном увеличении размеров ряда взимаемых в настоящее время государственных пошлин в области безопасности дорожного движения. Поэтому в Госавтоинспекции разъяснили размер новых пошлин, очевидно, считая, что двукратное и даже трехкратное их повышение называть значительным нельзя.

С 1 сентября 2025 года изменились размеры госпошлин:

— за выдачу национального водительского удостоверения — с 2000 до 4000 рублей на пластиковой основе;

— за выдачу международного водительского удостоверения — с 1600 до 3200 рублей;

— за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили — с 2000 до 3000 рублей;

— за выдачу свидетельства о регистрации транспорта — с 500 до 1500 рублей;

— за выдачу паспорта транспортного средства — с 800 до 1200 рублей.

Также введена новая госпошлина, уплачиваемая лицами, которые обращаются за совершением юридически значимых действий, связанных с внесением сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств — 500 рублей.

Автовладельцам для получения реквизитов по уплате этой госпошлины необходимо обращаться к операторам ТО или в территориальный орган МВД России, предоставляющий соответствующую услугу.