Аллею Героев высадили во дворе школы №60

Знаковое место на территории школы им.Героя Советского Союза Владимира Пилипенко появилось в честь ее выпускников, павших в сражениях в ходе специальной военной операции.

На Аллее Героев во дворе учебного заведения высадили шесть молодых деревьев, у каждого установлена табличка с фотографией и информацией о бойце.

На торжественную линейку в честь открытия аллеи в школу приехали родственники героев, представители городских и районных властей, общественных организаций, ветераны СВО и шефы из ГУ МЧС России по Севастополю.

Современным школьникам есть на кого равняться, неоднократно звучало в выступлениях гостей.