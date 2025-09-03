За деньги можно было слетать в Москву на военном самолете

Военнослужащий — сотрудник правоохранительных органов — подозревается в организации совместно с иными лицами за денежное вознаграждение (взятки) незаконных перелетов гражданских лиц на воздушных судах военно-транспортной авиации ВКС России, не имевших права на данную перевозку, сообщила пресс-служба суда. Незаконные пассажиры летали маршрутом Севастополь – Москва через Ростов-на-Дону. Стоимость такого путешествия в среднем им обходилась в 25-30 тысяч рублей в одну сторону.

Как следует из материалов досудебного производства, 22 августа 2025 года один из фигурантов уголовного дела был задержан в Москве по подозрению в получении взятки должностными лицами по предварительному сговору (организованной группой) в крупном размере. 24 августа постановлением судьи Севастопольского гарнизонного военного суда этому подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, что аэропорты юга России, в том числе Симферополя, закрыты с начала СВО. Добраться на Крымский полуостров можно автотранспортом или по железной дороге.