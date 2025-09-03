В Севастополе началось досрочное голосование

С 3 по 11 сентября все желающие могут проголосовать досрочно. Для этого не требуются дополнительные заявления или условия. В эти дня избирательные участки будут открыты с 9.00 до 19.00 по будням и с 10.00 до 14.00 — в выходные дни.

Кроме того, с 4 сентября начинается голосование на дому. Для этого необходимо позвонить в участковую избирательную комиссию по номеру 447 + номер вашего участка и сообщить уважительную причину, почему вам или вашему близкому человеку необходимо проголосовать на дому.

Узнать свой номер избирательного участка можно на сайте ЦИК (cikrf.ru).

Основные дни голосования — 12, 13 и 14 сентября.

Севастопольцам в этом году нужно выбрать губернатора, а жителям Гагаринского и Ленинского районов — еще и депутатов местных советов.