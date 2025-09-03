В Мариуполе ищут подрядчика для подъема затонувшего судна «Донбасс»

Как сообщает портал RosTender.info, заявки от компаний принимают до 9 сентября. Начальная (максимальная) цена договора составляет 13,56 млн рублей. Победитель тендера должен за 70 дней провести водолазное обследование объекта и подготовить всю техническую документацию по его подъему. Отмечается, что перед затоплением на судне был пожар, степень повреждений не определена.

Плавучая мастерская ПМ-9 1969 года постройки после раздела Черноморского флота была переоборудована в корабль управления Военно-морских сил Украины «Донбасс». В ходе боевых действий в Мариуполе весной 2022 года украинские вооруженные формирования вывели корабль из строя и затопили, чтобы затруднить работу порта.

О планах подъема судна ТАСС сообщало в начале лета 2022 года. Если «Донбасс» окажется пригодным к восстановлению, его ждет ремонт. Если нет — его просто порежут на металл.

Характеристики затонувшего судна: длина — 121,7 м, ширина — 17 м, осадка — 4,63 м, водоизмещение — 4,6 тысяч тонн.