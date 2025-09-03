Турнир по теннису провели под эгидой Фортуны

Девушка с ракеткой

Соревнования проводились на кортах спортивно-оздоровительного комплекса в Загородной балке» в четвертый раз и завершились торжественной церемонией награждения победителей и призеров 2 сентября.

Спортсмены три дня боролись за медали, грамоты, а также миниатюрные копии той самой скульптуры «Девушка с ракеткой», которую в первый день турнира торжественно открыли около теннисных кортов и назвали Фортуной.

Напомним, что еще в 2022 году представители городской теннисной общественности вышли с инициативой расположить парковую скульптуру девушки с ракеткой на Приморском бульваре, но после предметных консультаций со специалистами Севнаследия было принято иное решение. Что, впрочем, не умалило истории создания скульптуры.

По имеющейся информации, на территории Приморского бульвара действительно некогда стояла скульптура девушки-теннисистки. Более точное местонахождение скульптуры — район Памятника затопленным кораблям, недалеко от бывшего ресторана «Волна». В качестве доказательства имеется фотография А.С.Соколенко, сделанная в 1941 году (или в 1963-м).

Так или иначе, но формовка для статуи была найдена в Москве, после чего скульптор Андрей Пасхин воссоздал само произведение из бетона.

Уже после турнира один из его участников Владимир Ежов предложил не оставить скульптуру безымянной, а написать на фронтальной стороне постамента имя Фортуна. И не только это: он также считает правильным изваять на боковых гранях постамента надписи «Теннисная девушка Фортуна принесет удачу и успех» и «Будет вечно оставаться юной, вдохновляя молодостью всех», а сзади – имя скульптора и меценатов, позволивших городу обрести статую.

От малышей до ветеранов

Однако вернемся к турниру. На этот раз в нем приняли участие 200 спортсменов, юные и зрелые теннисисты. Соревнования проходили в нескольких возрастных категориях: мальчики и девочки до 10 лет, юноши и девушки до 13, до 15 и до 17 лет, а также взрослые любители в возрасте от 35 лет и старше.

К слову, на этот раз взрослых было рекордное количество – 21 ветеранская пара.

Победителями и призерами соревнований стали 36 человек. Все вместе они и собрались для награждения на главном корте спорткомплекса: дети – в одинаковых белых футболках навырост, с логотипом города-героя и 80-летия Великой Победы. Последнее не случайно – турнир посвятили этой дате.

Поздравить теннисистов приехал губернатора города, он же вручил каждому призеру и победителю заслуженные награды. Кто-то получил их сразу несколько, кто-то не смог прийти, так как участвует уже в следующих соревнованиях. Мария Трубина приняла участие сразу в двух турнирах, и едва успела с одного награждение на другое.

Как рассказал «Севастопольской газете» главный тренер турнира Александр Марков, за четыре года турнир организационно окреп. Количество участников возросло вдвое, с участием воспитанников как городских спортшкол, так частных теннисных клубов.

Кроме основной сетки, соревнования включили дополнительный турнир, с участием спортсменов, достигшие высоких результатов, но не вошедших в четверку призеров.

Кстати, за четвертое место также учреждена призовая номинация «За волю к победе».

Среди 36 награжденных А.Марков перечислил имена победителей. Ими стали Николь Любиченко и Андрей Меликов (до 10 лет), Полина Шабанина, Максимилиан Поляков (до 12 лет), Дмитрий Старченко, Виктория Данилова (до 15 лет), Ярослава Калиновская, Лев Калинский (до 18 лет).

Во взрослых парах лидерами соревнований стали Владимир Ежов (в этом году возглавил Всероссийский рейтинг ветеранов тенниса) и Наталья Трубина.

Все еще впереди

На этот раз речь пойдет о сборной команде Севастополя по теннису. На сегодня в ее состав сходят 24 спортсмена. Ребята активно выезжают на Всероссийские соревнования, есть победители и призеры.

П.Шабанина в этом году выезжала на международный турнир в Грузию, где заняла второе место. В этом же году наши спортсмены приняли участие в Первенстве России.

– Сейчас севастопольские спортсмены являются победителями и призерами Южного федерального округа в категории 15-17 лет. А по Всероссийским турнирам, которые состоятся в следующем году, у нас все еще впереди, – улыбнулся А.Марков.

Он также рассказал о появившейся на этом турнире традиции перед важной встрече подходить к Фортуне и дотрагиваться до ее ракетки. На удачу!