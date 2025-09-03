Сын отдал мошенникам золотые украшения матери

Девятиклассник несколько дней общался с мошенниками и не сказал о подозрительных звонках и сообщениях родителям. В результате – мать мальчика чуть не лишилась всех своих ювелирных украшений на общую сумму более 3,5 млн руб.

В один из дней 15-летнему подростку из Севастополя в популярном мессенджере пришла ссылка на тестирование от «образовательной платформы». Тест он прошел — пришло смс-сообщение с пин-кодом, а потом раздался звонок: «Это следователь ФСБ. Ваши Госуслуги взламывают прям сейчас!»

Испугавшись, подросток продиктовал пин-код из смс-сообщения и продолжил общение со «следователем». За несколько дней неизвестные убедили школьника, что если он расскажет о произошедшем родителям, то его мать сильно пострадает, и предложили решение проблемы: описать всё имущество, которое есть у родителей, чтобы его задекларировать. Так подросток и поступил, но «следователь» потребовал немедленно выслать все ювелирные украшения на декларирование с помощью службы доставки в другой город.

Мать мальчика заметила изменения в поведении сына: он стал замкнутым, постоянно сидел в телефоне, но утверждал, что всё в порядке. Женщина забрала телефон, прочитала всю переписку с мошенниками и обратилась в полицию. Ювелирные украшение успели перехватить в Москве, и они уже направляются к владелице.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю обращается к родителям: проводите беседы со своими детьми о мошенниках и их схемах обмана. Завтра неизвестные могут попытаться запугать ваших детей ради своей наживы, но дети должны быть обучены никому не верить, а обо всех странных ситуациях рассказывать вам. Если же вы стали жертвой преступления, обратитесь в территориальный орган полиции или по номеру 102.