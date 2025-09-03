Севастопольская гимназия №1 снова лучшая в городе

К такому заключению пришло рейтинговое агентство RAEX, которое в 2025 году в десятый раз подготовило рейтинг лучших школ различных регионов и городов страны, в том числе Севастополя.

Рейтинг основан на данных о поступлении выпускников школ в ведущие университеты страны. Как обычно, таблица содержит названия топ-5 лучших школ города.

Первую строку в списке занимает гимназия №1 им.Пушкина, на второй — Инженерная школа, третью в этом году занял Лицей-предуниверсарий СевГУ, опередив школу №3 с углубленным изучением английского языка им.Александра Невского. Завершает список лучших школа «Экотех+».

Отмечается, что в 2025 году рейтинг школ Севастополя практически не претерпел изменений, по сравнению с прошлым годом. Так, четыре из пяти строк заняли те же участники, что и в 2024 году. Правда, Билингвальная гимназия №2 на этот раз не попала в пятерку, а на третью строчку рейтинга ворвался новичок — Лицей-предуниверсарий СевГУ.

Конкурентоспособность

Наряду с этим рейтингом, RAEX подготовила еще один список топ-5 под названием «Лучшие школы города Севастополя. Конкурентоспособность выпускников. 2025 год».

Лидирующую позицию и здесь заняла гимназия №1, на втором месте — школа №3. За ними следуют Лицей-предуниверсарий СевГУ, Севастопольский политехнический лицей, Билингвальная гимназия №2. По сравнению с 2024 годом, только две первые позиции в данном рейтинге остались неизменными. При том, что из пятерки выбыла школа «Экотех+».