Четверть поданных заявлений на получение пяти тысяч отклонили

Прием заявлений на единовременную денежную выплату к 1 сентября в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка севастопольским семьям продолжается, но не без ошибок в оформлении.

Как сообщила 2 сентября на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина, уже 45193 заявления: через портал Госуслуг — 44574, через МФЦ — 619.

— После проведенной проверки мы видим ситуацию, когда примерно 26% заявлений отклонено. Основные причины отказа: неверно указанные банковские реквизиты, которые должны принадлежать исключительно заявителю, — пояснила Е.Сулягина. Также выплаты банками не осуществляются на кредитные карты, карта должна быть дебетовая.

Она также отметила важность проверки соответствия поданных заявлений документу, удостоверяющему личность. Например, если заявителю 25 лет (или 45), он должен указать данные нового паспорта, с соответствующими ему банковскими реквизитами.

— На сегодня, проверку прошли и приняты для начисления 10324 заявления на почти 17 тысяч детей, на общую сумму 84 млн рублей, — резюмировала Е.Сулягина.

Первому заместителю губернатора Алексею Парикину было поручено проконтролировать разработку и распространение подробной пошаговой видеоинструкции для родителей, как правильно заполнить заявление.

Документы на выплату принимают от родителей до 1 октября.