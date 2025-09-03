По бюджетным инвестициям план почти выполнили

За полгода в основной капитал Севастополя было инвестировано 28,1 млрд рублей. 19,6 миллиарда — пришлись на организации всех форм собственности, за исключением субъектов малого бизнеса.

По данным Крымстата, основной рост инвестиций в основной капитал Севастополя был обеспечен за счет бюджетных средств — 82,5%, а на долю собственных средств предприятий и организаций пришлось 17,5% от общего объема вложений.

Инвестиции в экономику города в основном привлекаются через реализацию ключевых инвестиционных проектов в социально-культурной, туристической отрасли, в сельское хозяйство, информационные технологии, строительство, промышленность и инновации.

По словам губернатора Михаила Развожаева, больше всего инвестиций сейчас направлено на развитие виноградарства и виноделия.

Согласно июньскому отчету губернатора перед заксобранием о результатах деятельности правительства Севастополя, общая сумма бюджетных и внебюджетных инвестиций в основной капитал города в 2025 году составит 100,9 миллиарда рублей. Из них больше 72 миллиардов — это внебюджетные инвестиции, 28,8 — бюджетные.