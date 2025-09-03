Отремонтирован сбросной канал гидроузла Альминского водохранилища

В Республике Крым продолжаются работы по обеспечению сельхозпредприятий надежными источниками водоснабжения, что особенно важно в условиях дефицита водных ресурсов.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, в Бахчисарайском районе в районе села Почтового проведен текущий ремонт сбросного канала гидроузла Альминского водохранилища. Это позволит увеличить площадь орошаемых земель и сократить потери воды при орошении сельскохозяйственных угодий в Альминской долине.

«При наличии полива урожайность многолетних культур увеличивается на 40–60 %», — отметил С.Аксенов.

Он подчеркнул, что восстановление и модернизация инфраструктуры мелиоративного комплекса — важная составляющая мероприятий по развитию сельскохозяйственной отрасли Крыма, от которых во многом зависит продовольственная безопасность республики.

В текущем году в Бахчисарайском районе запланирован полив сельхозкультур на площади свыше четырех тысяч гектаров, в том числе 80,25 га сельскохозяйственной зоны Севастополя. Это требует подачи более трех млн кубометров воды, сообщил Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.