Молодежи рассказали о бесланской трагедии

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям, произошедшим в 2004 году в городе Беслан, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

Организаторами тематических встреч в День солидарности в борьбе с терроризмом выступило Общество «Знание». В школе № 29, 39, 3, 12, в Севастопольском политехническом лицее, Севастопольском многопрофильном колледже, а также в доме культуры села Верхнесадовое участники специальной военной операции провели беседы с молодежью.

Лекторы общества — участники и ветераны СВО Константин Самошин, Алексей Сачко, Александр Сафонов, Николай Маслаков, Евгений Колмогоров и военный медик с позывным «Заря» рассказали ребятам, как важно помнить уроки прошлого и предотвращать трагедии в будущем. В том числе речь шла о событиях, произошедших в Беслане, о том, как эта трагедия затронула множество жизней и оставила глубокий след в истории. Участники спецоперации призвали всех помнить о единстве, необходимом для построения мирного будущего.

Ребята узнали определения таких понятий как терроризм, экстремизм и радикализм. Как отметили лекторы, это важно для понимания сути проблемы и осознанного отношения к угрозам, исходящим от экстремистских группировок. Особое внимание уделили методам вербовки, манипуляциям и тому, как распознать и не стать жертвой террористических и экстремистских действий.

К примеру, на встрече с сотрудником Координационного центра СевГУ А.Копыловым акцент был сделан на необходимости проявлять осторожность в онлайн-пространстве.

Как поделились ребята они получили четкое представление о том, как распознать попытки вовлечения в опасные деяния, неформальные группировки и куда обращаться за поддержкой в случае возникновения подозрений.

Каждая из встреч заканчивалась минутой молчания в память о жертвах Беслана.

