Грунт под водолечебницей Гинали будут укреплять

Это задача второго этапа реконструкции объекта культурного наследия (ОКН) «Водолечебница К.С.Гинали» на набережной Назукина в Балаклаве. Здание приспосабливают под таможенный пункт.

«Первоочередные противоаварийные мероприятия второго этапа направлены на сохранение устойчивости и исключения проседания фундаментов памятника путем укрепления грунтов основания фундаментов», — сказано в проектной документации.

В перечень работ входят заполнение щелей отмостки вдоль здания цементным раствором; устройство буровых микросвай и балок ростверка, а также фиксация и натяжение грунтовых анкеров. Погружение свай будет вестись методом непрерывного полого бурения на минимальной скорости методом, который не окажет негативного воздействия на охраняемое здание.

Реставрация дореволюционного здания водолечебницы началась в апреле прошлого года. Исторический объект включен в проект строительства яхтенной марины в Балаклаве. После завершения работ в нем разместят пункт пропуска через госграницу и портовую администрацию. Восстановлением объекта культурного наследия занимаются специалисты реставрационно-производственного объединения «Тавр».

В 1890-х годах на восточной стороне Балаклавской бухты городской голова Константин Гинали построил оздоровительные купальни. А уже в 1906 году рядом с ними соорудили 12-местную водолечебницу. После революции здание использовали для других нужд, в основном — для хранения сетей и оснастки рыбацких артелей.