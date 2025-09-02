Защищаем себя и свои деньги от мошенников

Название проекта — не только слоган, но и главное действие при разговоре с мошенниками, объяснила главный эксперт Отдела безопасности севастопольского отделения Центробанка России Юлия Лопина.

— Какие приемы могут использовать преступники?

— Мошенники могут мимикрировать под кого угодно: начиная с уже привычных сотрудников безопасности и заканчивая медсестрой из поликлиники. Преступники просят назвать данные банковской карты, требуют сообщить код из смс, настаивают на переводе денег на якобы «безопасный счёт», предлагают перейти по ссылке, пугают взломом Госуслуг.

— Как именно и в какие сроки проходит акция «Клади трубку»?

— Акция продлится до конца ноября. Мы предупреждаем об опасности по радио и телевизору, в соцсетях и в газетах. Листовки и буклеты распространяются в местах, где находится много людей, в транспорте, в школах, театрах, через управляющие компании, органы власти, надзора и правопорядка.

Наша задача – донести до севастопольцев понимание того, что мошенников, кем бы они не представились, не нужно бояться или поддаваться на их провокации. По сути, прекратив разговор и даже заблокировав номер звонящего, можно сберечь и свои деньги, и свои нервы.

— Как Центробанк противостоит мошенникам?

— Из актуального, например. С 1 сентября у людей есть новая возможность защитить себя и своих близких от мошенников. Контроль над банковскими операциями теперь можно доверить родственнику или другу. Тот может в течение 12 часов подтвердить или отклонить денежный перевод, если он покажется ему подозрительными, при этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции. Такой сервис называется «второй руки». Он поможет защитить пожилых людей от попыток злоумышленников вынудить пенсионеров взять кредиты или перевести деньги преступникам. Также будет усилен родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперов. Инициировать подключение услуги может только сам клиент.

С сентября же действует период охлаждения по потребительским кредитам и займам. Сумма от 50 тыс. до 200 тыс. рублей будет доступна для использования только через 4 часа после подписания договора с клиентом, а свыше 200 тыс. рублей — через 48 часов. Это также поможет защитить людей от оформления кредитов и займов под воздействием мошенников.

В марте введен самозапрет на оформление кредита. За первый месяц услугой воспользовались в стране более восьми миллионов человек, что говорит о ее востребованностиа. Оформить самозапрет можно через Госуслуги, в личном кабинете банка или в МФЦ.

С июля действует инициированный ЦБ закон о введении уголовной ответственности для дропперов – за предоставление ими банковских карт, счетов, электронных кошельков посторонним для вывода и обналичивания денег мошенников.

Кроме того, мы уже несколько лет в онлайн-режиме взаимодействуем с крупными российскими банками, с операторами связи и другими заинтересованными участниками на платформе спецподразделения Центробанка «ФинЦЕРТ». База данных ЦБ постоянно пополняется информацией о случаях, когда их клиенты сталкивались с мошенниками. Доступ к базе есть и у полиции. Теперь после обращения пострадавшего правоохранители могут буквально в течение нескольких минут узнать информацию о получателе похищенных денег. В свою очередь, у полиции также появилась возможность пополнять базу ФинЦЕРТа, например, в тех случаях, когда пострадавший сразу обратился в правоохрану без оспаривания операции в своем банке.

— Какие новые схемы мошенничества используются в последнее время?

— Похищение средств через «одно окно». Это многоходовая схема, используемая во время одного звонка. Сначала потенциальной жертве звонит якобы сотрудник МВД или генпрокуратуры. Он сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем жертву прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России. Это делается для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности. «Представитель Центробанка», по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на якобы специальный «защищенный» счет.

Снятие денег в банкоматах без пластиковых карт — под предлогом предотвращения кражи денег мошенники убеждают человека немедленно установить на своем телефоне якобы мобильное приложение Центрального банка (или иной структуры). После этого они просят жертву запустить установленное приложение, поднести свою карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий смс-код от банка как будто бы для авторизации и спасения денег на счете. На самом деле загруженная программа позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. С его помощью преступники могут снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию.

— Давайте напомним основные правила защиты от мошенников...

— Фраза про перевод денег на «безопасный счет» — это стопроцентный сигнал, что вы разговариваете с мошенниками. Будьте осторожны с подозрительными электронными письмами и смс: не переходите по ссылкам и не скачивайте неизвестные файлы или программы. Не вводите личные и финансовые данные на сомнительных сайтах, не публикуйте их в социальных сетях и на форумах. Делайте покупки в интернете только на проверенных сайтах.

И помните — никогда не продолжайте сомнительный разговор. Просто положите трубку.