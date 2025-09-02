Вычислили торговавшего в интернете мошенника

Обманная схема, которую до поры успешно использовал 39-летний житель северной столицы, была весьма простой, но действенной. Он размещал в интернете объявления о продаже по очень привлекательной цене. Когда потенциальные покупатели оказывались «на крючке», просил перечислить предоплату на карты, приобретенные у дропперов, потом конвертировал деньги в валюту и выводил на свой счет. Собрав на одном объявлении мало-мальски приличную прибыль, мошенник удалял его и размещал новое.

В числе его многочисленных жертв оказались два жителя Севастополя: 46-летний самозанятый и 29-летний программист. Оба решили купить велокрепление на автомобиль и смело перечислили 32 и 22 тысячи рублей соответственно.

В один прекрасный день в питерскую квартиру афериста постучали оперативники севастопольского Управления уголовного розыска. Поскольку открывать дверь он не спешил, дверь открыли с помощью бойцов местного спецназа МВД. В квартире нашли подозреваемого, 12 мобильников, ноутбук, жесткие диски, банковские карты и другие вещественные доказательства мошенничества.

Задержанного питерца этапировали в Севастополь, где против него уже возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».