В СевГУ приняли 4830 первокурсников

В Севастопольском государственном университете (СевГУ) завершен прием по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также среднего профессионального образования. Всего в университет принято 4830 первокурсников.

Как рассказал «Севастопольской газете» ответственный секретарь приемной комиссии университета Александр Митус, 1868 бюджетников приняты на программы бакалавриата и специалитета, 505 — в магистратуру, 21 — в аспирантуру, 185 — в Морской колледж (среднее профессиональное образование). Кроме того, 100 человек начнут учиться в 10-м классе лицея-предуниверсария при СевГУ.

Самой популярной специальностью для поступающих и в этом году осталась юриспруденция. Университет предложил небольшое количество бюджетных мест — всего 17. Всего же (с учетом внебюджета) было принято на эту специальность 100 человек.

Также популярными остаются компьютерные науки. Всего на бюджетную форму обучения (бакалавриат и специалитет) по всем компьютерным специальностям («Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика и программная инженерия» зачислены 200 человек, еще 29 приняты на платное обучение.

Среди инженерных направлений подготовки все так же пользуется популярностью специальность «Атомные станции». Там бюджетный набор составил 102 места, еще 29 человек зачислены на внебюджет.

— По инженерным специальностям все бюджетные места закрыты, плюс набрали определенное количество студентов на внебюджет, — подчеркнул А.Митус.

Также ожидаемо заполнены все 98 бюджетных мест на специальность «Иностранная филология». Еще 15 человек будут изучать ее на платной основе.

По иностранным студентам пока известны только предварительные данные. Абитуриентов-иностранцев пока немного — чуть больше 80. Сам набор еще впереди, поскольку в некоторых странах выдают документы об образовании позже. Поэтому по этой категории поступающих набор продлевается на сентябрь. В основном, это молодые люди из Индии и Бангладеш.

— Они, в частности, поступают на лечебное дело. У нас есть специальная программа «Лечебное дело на иностранном языке», — рассказал А.Митус.