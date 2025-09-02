В оздоровительных лагерях отдохнули 8307 юных севастопольцев

Всего в летней оздоровительной кампании 2025 года приняли участие 17 образовательных организаций: три загородных лагеря («Ласпи», «Горный» и частный «Алькадар») и 14 пришкольных лагерей. С этого года количество последних увеличено, дополнительно открыты еще четыре лагеря.

Как отчитался 2 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента образования Максим Кривонос, 8307 ребят этим летом были охвачены летней оздоровительной кампанией, в том числе 2803 — это дети участников СВО. На территории Республики Крым в четырех лагерях отдохнул 1661 ребенок.

Из многодетных семей путевки получил 1361 ребенок, из категории «талантливые и одаренные» — около тысячи детей.

В пришкольных лагерях отдыхали, в основном, учащиеся начальной школы. Причем, там были не только бюджетные места. Путевки можно было купить за 5-7 тысяч рублей — это стоимость питания в течение 21 дня. Городу также были выделены путевки в детские центры «Артек», «Орленок» и «Алые паруса» в соответствии с квотами.

— В этом году мы возвели два новых объекта по 52 места в лагерях «Горный» и «Ласпи». Ребята с первых дней в них заселились. Мы дополнительно смогли ввести более 400 мест за счет строительства двух модулей. На следующий сезон планируем сделать столовую в «Ласпи», — сообщил М.Кривонос.

Для работы в лагерях на базе Севастопольского государственного университеты были подготовлены 300 вожатых.