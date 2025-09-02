В Никитском саду расцвели изысканные канны

Карнавальная экспозиция включает в себя сорта трех садовых групп: канны Крози —низкорослые растения высотой до полутора метра, с цветками гладиолусовидной формы; гигантские орхидеевидные канны высотой до 2,5 метров, с крупными цветками, напоминающими цветки орхидеи Каттлеи; декоративнолиственные высокие и очень высокие растения высотой до трех метров, с мелкими цветками.

Представленные сорта обладают богатым цветовым спектром лепестков: от темно-красных до розовых и желтых тонов, с однотонным и контрастным окаймлением и разноцветным крапом. Оттенки листьев варьируются от яркого зеленого цвета до бордово-коричневатых тонов.

Работу над формированием коллекции канны садовой Никитский ботанический сад ведёт с 1812 года.

«Никитский сад является первым, и в настоящее время единственным учреждением, где началась и продолжается селекционная работа с каннами в РФ. И сегодня в Никитском саду собрана самая крупная в России коллекция канн, насчитывающая три вида, 56 сортов и гибридных форм. Коллекция является уникальной, так как почти на 40% состоит из сортов селекции НБС, а по количественному составу одна из крупнейших в РФ. Ежегодно на базе коллекции проводится выставка, на которой демонстрируются итоги многолетней интродукционной и селекционной работы сотрудников сада», — отметил директор НБС-ННЦ, академик РАН, профессор Юрий Плугатарь.

Цветущие канны будут радовать гостей до открытия Бала хризантем, сообщила пресс-служба Никитского ботанического сада.

О культуре

Канна садовая — одно из красивейших, эффектных и длительно цветущих травянистых многолетников открытого грунта. Стройный стебель достигает высоты от 50 см до 2,5 м и более. Из-за него канна и получила свое название, которое в переводе с греческого, означает «тростник». Канна цветет с начала лета до глубокой осени. Каждый цветок цветет два-три дня; продолжительность цветения всего соцветия в среднем 26 дней. Цветки канн раскрываются в пять-шесть часов утра. Растение хорошо переносит морские брызги, перегрев и высокую загазованность воздуха. Цветы практически не повреждаются болезнями и не требуют химических обработок.