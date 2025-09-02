В Казачьей мужчину избили неизвестные

Полиция Севастополя установила участников конфликта, в котором местный житель получил травмы от двух приезжих.

Воскресным вечером, 31 августа, в дежурную часть полиции поступил звонок: у питейного заведения на ул.Казачьей лежит мужчина, которого избили неизвестные.

Сотрудники полиции установили обстоятельства и участников происшествия. Нетрезвый 31-летний местный житель устроил спор с двумя незнакомцами по поводу их неподобающего, по его мнению, внешнего вида. В ходе конфликта один из участников ударил критиковавшего его мужчину. Тот потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт. После оба приятеля уехали из района бухты Казачья на автомобиле, а неравнодушные прохожие вызвали полицию и «скорую». Потерпевший госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ОМВД России по Гагаринскому району оперативно установлен участник конфликта, ударивший оппонента. Им оказался 28-летний житель Карачаево-Черкесской Республики.

По факту причинения травм пострадавшему полиция проводит проверку. Собранные материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.