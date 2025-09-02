Многодетной семье погорельцев помогут восстановить дом
Сгоревший дом семьи пропавшего без вести участника СВО на Сахарной Головке отремонтируют. На период ремонта его семье снимут временное жилье.
Двухэтажный частный дом многодетной семьи Люльченко на ул.Костычева сгорел в минувшую пятницу, 29 августа. Во время пожара никто не пострадал, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.
В тот же день пострадавшая Екатерина Люльченко — мать четырех детей, трое из которых несовершеннолетние, записала видеообращение к губернатору Севастополя и попросила о помощи. На следующий день тот посетил женщину и принял решение о восстановлении дома.
«Дом женщины сильно пострадал из-за пожара, жить в нем сейчас невозможно. Екатерина сейчас одна воспитывает четырех детей, муж пропал без вести на СВО. Поможем ей восстановить, а пока снимем для семьи временное жилье», — написал Михаил Развожаев в социальных сетях.
Волонтеры, которые приехали вместе с губернатором в поселок, помогли погорельцам вывезти из полуразрушенного дома вещи, собрать уцелевшие технику и игрушки.
Снять временное жилье семье на Сахарной Головке, где дети ходят в школу и детский сад, не удалось. Но власти города пообещали найти варианты для временного проживания в близлежащих населенных пунктах — Хмельницком или Инкермане.