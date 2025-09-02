Какие виды деятельности запретят для мигрантов в 2026 году

В Севастополе в следующем году, как и в текущем, предлагается сохранить запрет работать иностранцам по 77 направлениям деятельности.

«Об установлении на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города Севастополя, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в тексте обсуждаемого проекта указа, размещенного на сайте правительства города.

Всего речь идет о 77 направлениях деятельности. Среди них — торговля несколькими видами товаров, в том числе транспортными средствами, ремонт и монтаж машин и оборудования, рыболовство и рыбоводство, предоставление питания и помещений для проживания, обеспечение военной безопасности, в сфере образование и здравоохранения. Нельзя привлекать эти категории работников к деятельности в сфере сухопутного, трубопроводного, водного и воздушного транспорта. Также под запрет попадет работа мигрантов в таких отраслях, как лесозаготовки, изготовление пищевых продуктов и производство одежды, работа с сетями водного и электроснабжения.

Кроме того, запрещена работа мигрантов в сфере телекоммуникаций, телевизионного и радиовещания, разработки компьютерных программ, кино- и звукозаписи, издательской и научной деятельности.

В документе сказано, что на исполнение требований у предприятий, на которых работают мигранты, отпущено четыре месяца.

Разработчик проекта — департамент труда и социальной защиты населения. Публичные консультации продлятся 20 дней со дня опубликования проекта указа.