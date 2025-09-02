К учебном году открыли четыре школы и два детских сада

Такая информация прозвучала 2 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Директор департамента образования Максим Кривонос перечислил капитально отремонтированные учреждения образования: школы №9, 13, 41 и гимназия №10, там уже начался учебный процесс. Кроме того, после капремонта открылись филиал детского сада №89 на Вакуленчука и детский сад №13 в Балаклаве. На этой неделе планируется к открытию после капитального ремонта еще один детский сад.

По заверению М.Кривоноса, все эти объекты находятся на особом контроле. В частности, на этой неделе родителям покажут, как организовано школьное питание с учетом ввода в эксплуатацию новых пищеблоков.

— Если будут какие-то замечания, они будут ликвидированы, — пообещал руководитель департамента.

В свою очередь, ему и и.о.замгубернатора Павлу Иено даны ряд поручений по вопросам благоустройства школьных территорий и устройства подъездов к учебным заведениям. Так, около школы №9 необходимо навести порядок и доблагоустроить дорожку, которая соединяет корпус основной и начальной школ.

Также поручено организовать зону ожидания около больницы №4, где обычно родители дожидаются своих детей из школы №9. Еще один объект, требующий внимания, — дорожка со стороны кинотеатра «Моряк».

В ходе совещания был затронут вопрос организации подъезда школьного автобуса к школе на Сахарной Головке.

— Дорогу сделали, сделали и пешеходную дорожку. Сейчас совместно с коллегами из капстроя еще сделаем дополнительное разворотное кольцо, — доложил П.Иено.

Он же отчитался о выполненной ливневке около школы в Бухте Казачья. В ночь на 2 сентября ливневку уже проверил дождь.

— Там была обновлена пешеходная дорожка, выполнены переходы. Замечаний нет, — отчитался П.Иено.

На аппаратном совещании в очередной раз озвучили количество первоклассников в Севастополе: по состоянию на 1 сентября, их количество возросло до 4703 учеников.