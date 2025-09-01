Скифы — не азиаты?

Сотрудники Института археологии РАН совместно с большим коллективом ученых провели масштабное геномное исследование 154 индивидов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Русской равнины, Северного Причерноморья, Кубани и Центрального Предкавказья. Результаты работы показали, что предками скифских групп Восточной Европы было европейское население позднего бронзового века.

Материалы исследований опубликовала пресс-служба Института археологии РАН РФ.

Для работы ученых была создана обширная база антропологических материалов лесостепного Подонья среднего и позднего бронзового веков, скифского времени. В него вошли коллекции, сформированные по материалам раскопок за более чем полувековой период. Значительная часть образцов была отобрана из палеоантропологических материалов, полученных в ходе 30-летних работ Донской экспедиции под руководством доктора исторических наук Валерия Гуляева.

Основной задачей исследователей было выявление предков групп населения, оставивших памятники скифской культуры в Европейской части проживания кочевников раннего железного века. Результаты анализа показали, что при наличии общего генетического поля, объединяющего группы населения из Европы и Сибири, внутри него выделяется несколько территориально-хронологических групп: степные и лесостепные кочевники классической скифской эпохи; племена Предкавказья; позднескифское население Крыма.

При этом сложение этих групп происходило из разных компонентов: у двух последних значителен предковый компонент древних анатолийских земледельцев (территория современной Турции), в то время как группа степных и лесостепных кочевников несли древнеиранскую генетическую компоненту. Однако фактически основу для скифских групп Восточной Европы составляло европейское население позднего бронзового века. У группы позднескифского населения Крыма (в которую входили как сами поздние скифы, так и индивиды эллинского происхождения) полностью отсутствует доля сибирских, восточных компонентов, характерная для ранних кочевников. Для этих людей была выявлена существенная доля предков лесостепного населения междуречья Дона и Днепра срубной культуры эпохи поздней бронзы.

В процессе работы была выявлена картина генетической неоднородности населения, объединенного скифскими культурными традициями на обширных территориях от Кавказских гор до Днепра. Впервые было показано и разнообразие внешних признаков скифов: выявлены как индивиды с темно-русыми волосами и карими глазами, так и светловолосые светлоглазые люди.

Одним из интересных направлений палеогенетического исследования явилась оценка пищевых предпочтений кочевых сообществ. Косвенным подтверждением традиции использовать ферментированные молочные продукты (кумыс) стало обнаружение непереносимости цельного молока скифским среднедонским населением.

Также в ходе исследования была обнаружена редкая мутация, обеспечивающая непереносимость фруктозы. Вероятно, традиция и условия жизни кочевников не предполагали устойчивого присутствия фруктов и других сладостей в питании, в связи с чем эта непереносимость смогла сохраниться в среде скифского населения, передаваясь следующим поколениям.

Новые палеогенетические сведения, полученные в ходе масштабного исследования, позволяют по-новому взглянуть на известные страницы истории Восточной Европы в раннем железном веке.