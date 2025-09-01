Школьников будут занимать новыми экскурсиями, квестами и квизами

Целый комплекс познавательных экскурсий разработали в городском Центре развития туризма, с расчетом на наступившую очень. Об этом «Севастопольской газете» рассказала начальник научно-исследовательского отдела Центра развития туризма города Севастополя Надежда Гончарова.

Ребятам предлагается с помощью экскурсий расширить и дополнить знания, которые они получают в школе на уроках севастополеведения. Речь идет об экскурсиях «Наследие адмирала Лазарева», «Город у моря», «Они приближали Победу», квест «В поисках секретного шифра адмирала». В последнее время был разработан еще один квест «Город помнит все, что помнишь ты».

– Мы проанализировали образовательные программы для школьников и постарались разработать экскурсии для расширения их знаний. Мы решили, что ребята гораздо лучше запомнят материал, если включить в экскурсии интерактив, в том числе на уровне тактильного восприятия и других реальных ощущений, могущих вызвать у юных экскурсантов искреннюю эмоцию и сопереживание, – рассказала Н.Гончарова.

Так, к 170-летию окончания первой обороны в Центре разработали уникальную экскурсию по бастионам Корабельной стороны.

– На экскурсии ребята познакомятся с именами защитников Севастополя, побывают на местах сражений, на бастионах. Не секрет, что многие школьники, живущие в Севастополе, не знают историю своего места,– рассказала Н.Гончарова.

По ее словам, на экскурсиях ребята имеют возможность «привязать» полученные на уроках знания к конкретной местности. Тем более, что живущие не на Корабельной стороне, как правило, организованно не выходят за пределы своего района.

Экскурсии можно будет посетить по предварительной записи, обратившись в Туристско-информационный центр на набережной Корнилова, 2, который работает ежедневно с 10.00 до 20.00. И даже выбрать формат: в составе организованных групп или индивидуально.

Для закрепления полученных знаний в Центре для ребят также предусмотрели игровые квизы, которые покажкт, насколько хорошо ребята запомнили экскурсионную информацию.

– Поданная в игровой форме, такая проверка, как правило, становится интересной. Одновременно мы тестируем качество нашей работы, – продолжила Н.Гончарова.

Дополнят виртуальной реальностью

Еще одна предлагаемая форма работы – цикл занятий для ребят младшей и средней школы, расширяющих знания по севастополеведению и истории.

Занятия включают также интерактив и виртуальную реальность.

Например, на одном из них школьникам предложат воссоздать укрепления первой обороны Севастополя, выстроить на карте бастионы со специальными отметками по месту расположения, затопить корабли, чтобы враг не смог войти в Севастопольскую бухту. С помощью виртуальных очков дополненной реальности ребята смогут увидеть, как все происходило более полутора веков назад.

Приглашают на Всемирный День туризма

Его ежегодно отмечают 27 сентября и уже девятый раз – Всероссийской акцией. В Севастополе такая акция пройдет в седьмой раз. Изначально она была разработана Омским туристско-информационным центром. Акция состоит в том, что с полудня каждый регион России проводит экскурсии, мастер-классы, встречи, посвященные туризму.

– Ровно в 12.00 наши экскурсоводы, а также экскурсоводы наших партнерских организаций примут участие в акции. Приглашаем всех! – завершила свой рассказа Н.Гончарова.