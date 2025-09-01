Севастопольские мозаичные остановки внесли в сохранный список Крыма

Общественники насчитали на полуострове 167 достопримечательных остановок, более ста из которых — мозаичные, восемь — расположены в Севастополе.

Мозаичные остановки Крыма — это не просто объекты вдоль дорог, не только произведения советского монументального искусства. Это часть культурного кода полуострова, считают крымские дизайнеры-энтузиасты, которые уже более пяти лет на общественных началах развивают проект «Крымская остановка». Своей главной задачей общественники считают выявление, сохранение и популяризацию архитектурно-культурного наследия советских остановочных павильонов на полуострове.

Команда проекта провела огромную работу: нашла и изучила объекты, подготовила описание мозаик, создала сайт krymost.ru. По собранным материалам дизайнеры предложили варианты их восстановления и реконструкции. А также высказали идею, включить обзор советских мозаичных остановок в основные маршруты туристов.

По словам председателя Крымской региональной организации «Союз Дизайнеров России» и автора проекта «Крымская остановка» Ольги Степановой, за последние пять лет в Крыму утрачено как минимум семь мозаичных остановок, являвшихся наилучшими образцами архитектуры малых форм декоративно-прикладного искусства. В настоящее время большая часть оставшихся павильонов находится в плачевном состоянии или «ремонтируются» путем варварского закрашивания уникальных смальтовых панно. Только семь из 167 художественных остановок внесены в реестр объектов культурного наследия.

«В этих вещах (мозаике. Ред.) заложена энергетика нашей земли, наш культурный код, идентификация, и мы, Союз дизайнеров России, готовы выступить методистами по выработке системы спасения крымской мозаики», — говорит О.Степанова.

Севастопольские остановки

Благодаря активности крымчан восемь остановочных павильонов с мозаикой советского периода, расположенных в Севастополе, также внесены в проект «Крымская остановка».

К сожалению, в Севастополе художественная общественность не так консолидирована в вопросе сохранения мозаики, как в Крыму. В городе нет ни людей ни организаций, которые непосредственно занимались бы севастопольской мозаикой. Есть общественники историки и краеведы, которые переживают и освещают проблемы, связанные со старинными зданиями, но этого явно недостаточно, чтобы сохранить малые архитектурные объекты советской эпохи.

При этом симферополец, член Союза художников-мозаичистов России Игорь Гладких считает, что в Севастополе значительно больше остановок, представляющих художественную ценность.

— В самом городе, честно говоря, я не знаю мозаичных остановок. Но на Северной стороне есть несколько интересных и в сторону Ялты. В любом случае, мне кажется, что их намного больше восьми. Где-то порядка 12-14 должно быть. Состояние этих остановок разное. В принципе, сильно разрушенных я не видел, — утверждает художник.

Во многих российских городах мозаики соцреализма находятся под охраной, обязывая собственников зданий и объектов, на которых они размещены, следить за их состоянием и не допускать разрушения.

И.Гладких считает, что севастопольцы должны обратиться к городским властям с просьбой о приведении мозаичных остановок в достойный вид. А после эти объекты внести в реестр объектов культурного наследия.

— Когда какие-либо остановки на ЮБК сейчас признают объектами ОКН с ними в дальнейшем очень сложно работать. Возникает необходимость составлять проекты, планы, утверждать их в профильных департаментах, все это затягивает процесс и утяжеляет стоимость работ, — уверен мозаичист. — При этом технологии по сохранению и переносу мозаичных панно на монтажную пленку и на другой объект существует и они не особо дорогие или трудоемкие.

Что имеем — не храним

Вот восемь севастопольских остановок, включенных в проект «Крымская остановка».

1. Орловка

На остановке «Орловка» на дороге между Бахчисараем и Севастополем расположено барельефное панно с многофигурной композицией по мотивам народных поговорок в лубочном стиле. На стенах павильона записаны необычные пословицы. Шрифтовые элементы, вплетенные в панно, дополняют его смысловую нагрузку, делая его еще более запоминающимся. По экспертной оценке, остановочный павильон находится в удовлетворительном состоянии. Однако слои покраски скрывают естественную красоту панно, а некоторые детали требуют реставрации.

2. Турбаза Мокроусова»

Отличительной чертой остановочного павильона недалеко от пляжа «Учкуевка» является совмещение классической смальтовой мозаики с барельефом. Рельефное изображение цветочной композиции в сочетании с мозаичным панно с птицами в темной гамме создает необычный и завораживающий образ.

При этом остановка «Турбаза Мокроусова» находится в плачевном состоянии. Многие смальтовые плитки отсутствуют, покрыты трещинами или отслоились от основы. Рельефные детали стали нечеткими, покрылись пылью и грязью.

3. Ресторан «Шайба»

Мозаика на остановочном павильоне «Шайба» на 7-км Балаклавского шоссе создана в 80-е годы прошлого столетия. Это настоящий арт-объект. Остановка украшена составным керамическим рельефным панно, дополненным элементами классической смальтовой мозаики по сюжету басни «Лиса и виноград». Рельефные фигуры лисы и гроздьев винограда, выполненные из керамики, будто оживают, создавая ощущение динамики и глубины. Мозаика нуждается в реставрации.

4. Хмельницкое

Остановка «Хмельницкое» декорирована классической смальтовой мозаикой и привлекает внимание своей абстрактной композицией, изображающей стихии: солнце и ветер. Яркая сине-золотая гамма создает ощущение легкости и динамики, будто переносит нас в мир безмятежности. Несмотря на удовлетворительное состояние мозаики, ее красота омрачена варварскими граффити. Необходимо расчистить остановку и провести реставрацию.

5. Гончарное-1

Остановка «Гончарное-1» расположена на трассе Ялта – Севастополь и украшена классической смальтовой мозаикой. Сюжет панно посвящен античному гончарному искусству и выполнен в теплой желто-терракотовой гамме, полноценно раскрывающий цвет глины в лучах солнечного света. На мозаике изображены амфоры, элементы античной архитектуры, словно переносящие нас в древний мир, в эпоху расцвета гончарного искусства.

6. Гончарное-2

Центральное место на мозаике «Гончарное-2» занимает многофигурная композиция, выполненная в теплой желто-терракотовой гамме, демонстрирующая процесс создания керамических изделий. Эта композиция не только красива, но и символична — напоминание о богатой истории гончарного дела в этой части Крыма. На фасадной части павильона размещены мозаичные буквы названия остановки. Мозаика сохранилась в удовлетворительном состоянии.

7. Резервное

Главное украшение остановки «Резервное» — классическая смальтовая мозаика. Декор отличается высокой детализацией и искусным использованием цветов. Сюжет мозаики — крымские олени в осеннем лесу. Золотистые деревья, усыпанные красными и желтыми листьями, мягкий подстилающий мох, сквозь который проглядывают корни деревьев. Эта мозаика — настоящий художественный шедевр! Она создает ощущение глубины и пространства, словно мы находимся в самом сердце гор. Детализация позволяет рассмотреть каждую травинку, бугорок, ветку дерева и капельку росы на листьях. Мозаика находится в отличном состоянии.

8. Мыс Сарыч

Остановка «Мыс Сарыч» украшена необычным декором, сочетающим в себе барельефное панно с мозаикой из гальки и небольшой элемент из керамической мозаики. Сюжет панно отражает стихии моря и неба, создавая атмосферу драматизма и величественности природы. Здесь изображены волны и корабль. Небо представлено облаками и птицами. Однако время не пощадило остановку. Часть мозаики из гальки отсутствует, что делает панно неполным. Оно загрязнено и требует тщательной очистки.