По дороге-дублеру у ТЦ «Лаванда» открыли движение

Рабочее движение по новой дороге к двум детским садам и физкультурно-оздоровительному комплексу «Спартак» на ул.Вакуленчука открыто 1 сентября, сообщила пресс-служба подрядчика АО «ВАД».

По контракту срок окончания строительства дороги-дублера в районе ТЦ «Лаванда» — конец 2025 года. Ее протяженность — 316 м, ширина — шесть метров, расчетная скорость движения — 40 км/ч. Дорога двухполосная: правая полоса предназначена для парковки, посадки и высадки пассажиров, левая — для сквозного движения. Также устроены тротуары и устанавливается непрозрачный шумозащитный забор, отделяющий детские сады и спорткомплекс от основной проезжей части.

«Руководством города была поставлена задача завершить строительство к началу нового учебного года. Работы на объекте велись в круглосуточном режиме, рабочее движение запущено с опережением графика», — сообщила начальник строительного управления АО «ВАД» по г. Севастополю Анна Максимова.

Открытие движения должно ликвидировать пробку, которая ежедневно образовывалась на ул.Вакуленчука, так как для строительства дублера пришлось перегородить одну из полос этой улицы — от Студгородка до ТЦ «Лаванда».

Подрядчик продолжает установку шумозащитных экранов вдоль дублера. Их высота — четыре метра. Параллельно завершаются работы по обустройству подпорной стенки. В завершении работ территорию у дороги озеленят.