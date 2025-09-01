Огромное нефтяное пятно движется в сторону Крыма

Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн, сообщил ТАСС специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

Ранее, по спутниковым измерениям за 30 августа сообщалось, что площадь составляла около 75 кв.км, утечка оценивалась не менее чем в 4-5 тонн нефтепродуктов. Актуальные снимки позволяют получить более объективные данные.

«По текущим снимкам площадь [пятна] уже составляет 350 кв.км, в моей практике такого обширного пленочного загрязнения в море не наблюдалось. При этом пленка остается достаточно толстой для такого типа нефтепродуктов. Это означает, что в настоящее время [пятно состоит из] не менее 10 тонн нефтепродуктов, оно локализуется западнее Анапы, возможен небольшой выброс на берег севернее Анапы. Пятно движется в сторону Крыма, но пока проходит южнее Керченского пролива», — сказал С.Станичный.

29 августа при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск была зафиксирована утечка нефтепродуктов. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) — ВПУ-2 — на своем морском терминале под Новороссийском после нештатной ситуации. Ранее представитель экстренных служб сообщал ТАСС, что нефтепродукты, разлив которых произошел в Черном море около Новороссийска, по предварительным данным, относятся к легким, что снижает тяжесть последствий для окружающей среды.