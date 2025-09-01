Недобор летних осадков привел к пересыханию рек

Значительный недобор осадков летом привел к пересыханию и прекращению стока рек на полуострове, сообщили ТАСС в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Последний месяц лета, благодаря преобладанию тропических воздушных масс, был сухим и жарким. Средняя температура воздуха составила 24,0 градуса и была на 0,7 градуса выше многолетней нормы. Продолжалась засуха, недобор осадков был значительный, а выпавшие местами осадки носили ливневой и кратковременный характер. В низовьях бассейнов рек Альма, Кача, Бельбек и Черная осадков не наблюдалось вообще, по ряду остальных рек северного берега Крыма осадки достигли 2-19% нормы, в бассейнах рек южного берега Крыма — 11-49% нормы. В крымских горах, в районе Ангарского перевала недобор осадков достиг 97%, в районе Ай-Петри — 40%.

В течение месяца происходило дальнейшее истощение карстовых вод и русловых запасов. В бассейнах рек сохранялся режим глубокой летней межени. В верховьях рек Альма и Черная, а также в среднем течении реки Биюк-Карасу сток отсутствует. Река Бельбек у села Фруктовое пересохла 10 августа.

Проблемы в сельском хозяйстве

Вода в Крыму аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища. К концу августа 2025 года в водохранилищах естественного стока оставалось 86 миллионов куб.м воды. Напомним, что в чрезвычайно маловодный 2020 год этот показатель в сентябре составлял 72 млн кубометров.

Проблемы с водой серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет.

Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдают гибель посевов яровых и озимых культур. Режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым из-за гибели культур в связи с засухой.