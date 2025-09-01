Нацпроекты надо выполнять качественно и в срок

На недопустимость переносов сроков ввода объектов в эксплуатацию и своевременность закупки лекарственных препаратов обратили внимание подрядчиков и чиновников в прокуратуре Севастополя.

В заседании межведомственной рабочей группы по вопросам реализации национальных проектов участвовали руководители и представители исполнительных органов власти, казначейства, Госавтоинспекции, работники прокуратуры. Рассматривались пять национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В этом году на эти проекты выделено 3,8 млрд рублей. Два миллиарда приходится на национальный проект «Инфраструктура для жизни».

В этом году в рамках этих нацпроектов запланировано завершение строительства поликлиники на 400 посещений в смену на ул.Молодых Строителей, закуплено медицинское оборудование и лекарственные препараты. Также осуществляются выплаты регионального материнского капитала при рождении второго ребенка, оказывается помощь многодетным семьям, осуществляется ремонт и переоснащение четырех учреждений культуры, реконструируются объекты тепло-водоснабжения и водоотведения, благоустраиваются общественные пространства. В настоящее время уже отремонтированы 86 автомобильных дорог, ведутся ремонтные работы на шести дорогах и одном автомобильном мосту.

В ходе заседания было указано на необходимость качественного своевременного исполнения контрактов, недопустимость переносов сроков ввода объектов в эксплуатацию. Обсуждались вопросы своевременности закупки лекарственных препаратов, обеспечения медицинских учреждений квалифицированными кадрами, выполнения первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.