Началась сезонная прививочная кампания

В медицинских учреждениях и мобильных амбулаториях можно бесплатно привиться от гриппа, covid и пневмоккока.

Главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга 1 сентября объявил о старте кампании по вакцинации от сезонных инфекционных заболеваний.

— В этом году мы должны привить не менее 60% жителей города для того, чтобы не свалиться в эпидемическую яму. Чтобы заболеваемость была максимально низкой запланировано привить 364 тысячи человек, из которых 77 тысяч — дети, — отметил С.Грыга.

В Севастополь уже поступило 58 тысяч доз вакцины от гриппа российского производства. Это классические «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс квадри», «Гриппол Квадривалент». Привиться от гриппа, коронавирусной и пневмоккоковой инфекций можно во всех поликлиниках, лечебных амбулаториях, ФАПах, а также в мобильных пунктах вакцинации на пл.Нахимова, возле торговых центров Seа mall, «Муссон» и «Апельсин».

Кроме этого в город поступили стандартные ПЦР тесты. При заболевании ОРВИ и обращении за медицинской помощью людям первично могут поставить тесты для определения, чем конкретно болен человек: гриппом либо covid. В случае госпитализации в инфекционную больницу делается расширенный ПЦР анализ, который определяет помимо гриппа и коронавирусной инфекции еще и другие респираторные заболевания.

Несмотря на высокий уровень вакцинации в прошлом году, избежать заболеваемости все равно не удалось. В городе официально было зафиксировано 1200 случаев гриппа.

Прививочная кампания продлится до 1 декабря. После вакцинации иммунитет начинает вырабатываться через пять дней и полностью набирает силу через две-три недели.