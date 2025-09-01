Гран-при присудили восстановленному фильму «Оборона Севастополя»

Церемония торжественного награждения лауреатов состоялась 30 августа в Москве.

Как сообщается, проект осуществлен Региональным отделением Российского военно-исторического общества под председательством Дмитрия Серова.

«Творческому коллективу проекта удалось по крупицам собрать уцелевшие фрагменты этого шедевра мирового кинематографа – из 100 минут оригинала пока найдено и восстановлено в архивах 40 минут фильма. Но поиски продолжаются в архивах и других стран, с намерением вернуть на родину полную версию фильма одного из первопроходцев русского кинематографа», — говорится на официальном сайте фестиваля.

Всего в фестивале приняли участие 232 фильма, в том числе более 100 документальных, 57 короткометражных, 11 полнометражных, 26 анимационных и 45 студенческих. Тематика представленных работ имела весьма широкий диапазон: от духовного и исторического кино до фантастики. Все фильмы-конкурсанты можно было смотреть на сайте кинофестиваля в режиме просмотрового плеера. Это позволило убрать границы зрительного зала. В результате, всего фильмы конкурсного онлайн кинопоказа посмотрели 12 700 зрителей из 49 стран мира.

Часть фильмов конкурсной программы была показана в кинотеатрах и на других площадках не только в Москве, а в Нижнем Новгороде, Луганске, Владивостоке, Красноярске, Севастополе.