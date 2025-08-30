При поддержке «Единой России» в Севастополе с 2022 года модернизировали 18 школ

В этом году ремонт завершили уже в четырех учреждениях.

«Единая Россия» и Минпросвещения РФ с 2022 года реализуют президентскую программу модернизации школ. За это время капитальный ремонт провели в 5 602 зданиях по всей стране – 33 из них расположены в 18 школах Севастополя. Город принимает активное участие в программе, что позволяет улучшить образовательную среду и создать комфортные условия для детей и педагогов.

– В чистых, светлых классах у детей растет интерес к учебе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сел, поселков и городов, – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Накануне состоялось заседание штаба по реализации программы при участии Минпросвещения РФ. Владимир Якушев напомнил, что при поддержке партии регионы досрочно завершили исполнение поручения президента Владимира Путина по строительству 1 300 новых школ. Также программу расширили на детские сады и колледжи. До конца 2025 года в регионах модернизируют 580 школ, 143 дошкольных учреждения и 78 объектов среднего специального образования.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что уже в этом году регионы приступят к строительству 64 общеобразовательных и пяти передовых школ, 57 детских садов. Это почти половина от общего плана, рассчитанного до 2030 года.

В ходе совещания Владимир Якушев поблагодарил регионы, которые лидируют по темпам реализации программы. Среди них город Севастополь.

– 1 сентября мы открываем 4 полностью обновленные школы №№ 9, 10, 13, 41. В реализации еще пять школ, все идет по графику. Партийный контроль за ремонтом и строительством новых объектов осуществляется на всех уровнях, – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – В отремонтированных школах по партийному проекту «Лица Героев» созданы четыре больших мурала в честь Героев разных лет.

Он подчеркнул, что в школах проводится комплексная модернизация – капитальный ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий.