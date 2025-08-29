Вы увидите, кто вам звонит

С 1 сентября 2025 года все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов.

Работа по подготовке антимошеннических мер ведется под кураторством вице-премьера Дмитрия Григоренко, сообщила пресс-служба кабмина. Подписано соответствующее постановление, которое утверждает порядок передачи и состав такой информации.

Согласно документу, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость», «Услуги связи»). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.

Передача данных будет осуществляться операторами связи на основании договора об отображении информации, заключенного с представителем бизнеса.

Данная мера является частью системной работы Правительства по противодействию мошенничеству. В частности, в начале этого года был принят закон, который включает порядка 30 инициатив по противодействию киберпреступникам. Ряд положений закона уже вступил в силу: действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала госуслуг больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону.

Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенников, включающий около 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде, которые предполагают в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Текущая версия этого документа опубликована для общественного обсуждения.

Можно, чтобы вообще не звонили

Абоненты российских операторов связи с августа могут отказаться от получения любых смс-рассылок, а с 1 сентября — от массовых обзвонов. Это закреплено в первом пакете мер по борьбе с кибермошенничеством.

Абонент должен направить оператору заявление — в салоне связи или на сайте компании. Рассылка должна прекратиться на следующий день после подачи заявления. По желанию абонент сможет аналогичным образом отменить отказ от получения сообщений. Подробности оказания услуги уточняйте у своего оператора.

«Теперь граждане смогут управлять процессом получения информации от компаний. Это позволит защитить пользователей от потенциальных угроз и существенно повысить уровень их комфорта в цифровом пространстве», — говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.