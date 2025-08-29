Всю коммуникацию школьников, учителей и родителей переводят в МАХ

Директор департамента образования Севастополя Максим Кривонос рассказал о переходе на единые государственные учебники, интеграции всех образовательных сервисов в национальный мессенджер MAX и выстраивании единого подхода ко всему учебному процессу — от содержания до цифрового взаимодействия.

Новый мессенжер

Одним из самых значимых шагов станет полная интеграция городской образовательной платформы в национальный мессенджер MAX. С нового учебного года все функции — электронный дневник, обмен сообщениями с учителями, оповещения от школы, подача вопросов и даже доступ к «Пушкинской карте» — будут работать в едином приложении. Это означает, что родители, педагоги и администрация получат единый, защищенный и верифицированный канал коммуникации.

«Никаких фейковых аккаунтов, никаких подозрительных групп. Только подтвержденные контакты: учитель — учитель, родитель — родитель, школа — школа. Это не просто удобно — это вопрос национальной безопасности в цифровой среде», — отметил М.Кривонос.

По его словам, платформа уже активно используется: свыше 85% родителей и 95% педагогов регулярно заходят в систему.

История без хаоса

С 1 сентября 2025 года все школы Севастополя, от 5 до 11 класса, полностью перейдут на новые государственные учебники по истории, разработанные по единому заказу Минпросвещения.

«Это не просто «новые книжки», это первый в истории России комплекс учебников, права на которые принадлежат государству. Это — основа суверенной образовательной системы. Мы больше не зависим от частных издательств, которые вносили хаос в содержание. Теперь у всех детей одинаковый материал, одинаковый уровень, одинаковые шансы», — подчеркнул М.Кривонос.

Севастополь станет одним из первых регионов России, где все классы с 5 по 11 будут учиться по единой государственной линейке учебников. «Это повод для гордости», — считает М.Кривонос.

Единый стандарт

Что касается слухов о «едином расписании» и «уроках математики в 8 утра», директор департамента образования и науки Севастополя развеял мифы.

«Речь не о том, чтобы все школы начинали [уроки] в одно и то же время. Речь — о синхронизации учебной нагрузки и содержания. Чтобы, если ребенок перешел из школы в школу, он не столкнулся с тем, что в новом классе уже прошли то, что у него еще не начали... [...] Это — единый стандарт», — объяснил директор департамента.