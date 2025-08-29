Военно-морской флот России пополнился тремя боевыми кораблями

Два из них построены для Черноморского флота.

В Балтийске Андреевские флаги 28 августа впервые подняли на патрульном корабле «Виктор Великий», построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле «Ставрополь», который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале также прошла церемония по приему малого ракетного корабля «Тайфун» в состав Черноморского флота.

Торжественная церемония подъема Военно-морских флагов состоялось под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 (водоизмещение 1800 т) был заложен 25 ноября 2016 года и спущен на воду 7 мая 2024 года.

Малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт» (водоизмещение 870 т) был заложен 11 сентября 2019 года и спущен на воду 7 мая 2024 года.