Вода в Черном море у Крыма охладилась до близких к норме значений

В последние дни августа температура воды в Черном море опустилась с аномальных значений до показателей, характерных для конца лета, сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

«Сейчас температура 23-24 градуса. Это почти норма [для данного периода августа]», — ответил он на вопрос о состоянии воды в Черном море около Крыма.

15 августа он сообщал, что температура воды в Черном море около Крымского полуострова и в Азовском море составляет около 26-27 градусов тепла, что примерно на два градуса выше нормы для середины этого месяца.

Сейчас С.Станичный уточнил, что температура была выше нормы еще пару дней назад, однако уже пришла к значениям, средним для этого периода года.

В Институт океанологии им.Ширшова РАН агентству ранее сообщали, что подобная ситуация складывается и на краснодарском побережье Черного моря: там фиксируется северо-восточный ветер, который в ближайшие дни может привести к перемешиванию вод из прибрежных поверхностных и более глубинных слоев, что станет причиной снижения температуры моря в курортных зонах накануне бархатного сезона.