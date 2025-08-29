В Симферопольском районе пожаром охвачено 150 га сухостоя

Пожарные ликвидируют масштабное ландшафтное возгорание у села Колодезное. Работу осложняет порывистый ветер до 16 м/с.

Сообщение о возгорании сухой растительности поступило в 9.37. К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России, МЧС Крыма, аэромобильная группировка, силы администрации.

Проводится опашка, создаются минерализованные полосы. Не допущено распространение огня на населенный пункт. Площадь, пройденная огнем, 150 га. Для ликвидации пожара привлечено 105 человек и 22 единицы техники.

По состоянию на 12.23 пожар был локализован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.