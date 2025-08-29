У организаторш незаконной миграции нашлись смягчающие обстоятельства

Их признали виновными, но наказание будет условным.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении четырех жительниц Севастополя в возрасте от 38 до 54 лет за организацию незаконной миграции.

Установлено, что одна из осужденных открыла на ул.Паршина офис, где совместно с тремя сообщницами с марта 2022 по февраль 2023 года предоставляла иностранным гражданам незаконные услуги в сфере миграции.

Подельницы подыскивали мигрантов, желающих незаконно и небезвозмездно встать на учет, изготавливали фиктивные документы, которые потом передавали в территориальное подразделение по вопросам миграции. Для конспирации деньги от клиентов принимались под видом оплаты консультационных и юридических услуг.

Правоохранительные органы пресекли преступную деятельность злоумышленниц.

С учетом личности виновных и смягчающих обстоятельств, Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки 1,6 и 2 года условно, установив испытательный срок, в течение которого женщины должны доказать свое исправление, сообщила пресс-служба прокуратуры города.