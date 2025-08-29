Севастопольцев призывают побыть присяжными

Департамент внутренней политики города направил жителям семь тысяч уведомлений о внесении в список кандидатов в присяжные заседатели. Одни севастопольцы посчитали эти письма мошенническими, а другие просто боятся такой почетной обязанности.

Оказалось, что большинство граждан знают о присяжных заседателях только из голливудских фильмов, считая, что этот статус может грозить их жизни и здоровью. Кроме того, в Севастополе сложилась тенденция, когда люди проживают здесь временно, а большую часть проводят на материке и не могут приезжать на заседания.

Из-за отказа граждан судьи месяцами не могут сформировать коллегию присяжных заседателей и судебные дела затягиваются на неопределенный срок.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Нахимовском районе. Чтобы развеять предвзятость к институту присяжных, департамент внутренней политики организовал для журналистов встречу с судьей Нахимовского районного суда Валерием Кузнецовым.

— Государство возлагает на присяжных заседателей важную и ответственную миссию. Благодаря своему жизненному опыту они разбираются в материалах уголовного дела и выносят свой вердикт. От их участия в судебном заседании зависит судьба подсудимого: виновен он или не виновен, заслуживает ли снисхождения или не заслуживает в случае признания его виновным либо невиновным. В моей практике было рассмотрено два уголовных дела с участием присяжных. В одном из них присяжные вынесли обвинительный вердикт и указали, что подсудимый заслуживает снисхождения. Соответственно, и размер наказания зависит от этого решения. В другом деле также был вынесен обвинительный вердикт, но без снисхождения, — отметил В.Кузнецов.

Как назначают присяжных заседателей

Для отбора присяжного суд отправляет письмо о вызове кандидатам из списка. Попадание в список и вызов в суд не означает автоматического назначения человека присяжным. Такое решение принимает суд по установленной процедуре и конкретному делу.

Кандидатуру каждого присяжного рассматривают судья, прокурор, адвокат. Основные требования к кандидатам установлены законом. В частности, стать присяжными не могут граждане младше 25 и старше 65 лет, лица с непогашенной или неснятой судимостью, признанные недееспособными или состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.

На время исполнения своих обязанностей присяжным сохраняют заработную плату по основному месту работы. Более того, за время работы присяжным суд выплачивает вознаграждение.

— Судьи стараются проводить заседания в кратчайшие сроки, чтобы как можно меньше отвлекать присяжных заседателей от семейных, бытовых и жизненных вопросов. Государство оплачивает эту работу. Размер оплаты составляет от 550 до 800 рублей за день участия в судебном процессе, — объяснил судья.

Присяжный участвует во всех заседаниях в рамках одного судебного дела и не имеет права в течение года участвовать в других судебных делах в подобной роли. Важно отметить, что судебное заседание не может состояться и будет отложено, если на него не явился хоть один участник процесса: будь то свидетель, присяжный или пострадавший.

— Меня пригласили стать присяжным заседателем. Отказываться я не вижу необходимости, потому что это наше общее дело. У меня это первый опыт и это достаточно интересная практика. Конечно, есть сложности, принимать решение и кого-то судить. Задача не простая, к этому надо быть готовым и характером и опытом, в первую очередь. Постараемся быть объективными. Тех, кого отобрали в присяжные — люди серьезные, — рассказывает о своем новом статусе присяжный заседатель Алексей Занятовский.

Кто может отказаться

Отказаться от исполнения обязанности присяжного заседателя можно, если вы живете за городом, военнослужащий и по состоянию здоровья. Если же оснований для исключения нет, но жизненные обстоятельства не позволяют участвовать в судебном заседании как присяжному, можно заявить самоотвод.

Во время отбора кандидатов в присяжные на слушание дела в Нахимовском суде 1 июля текущего года большинство кандидатов заявили самоотвод по причине удаленности проживания от места проведения заседаний и сложную логистику. В суд тогда вызвали много кандидатов из сел Фронтовое, Танковое, Орлиное, Гончарное. Также некоторых кандидатов не устраивала сумма обещанного государством вознаграждения, других — недоверие к судебной системе и страх взять на себя ответственность осудить невиновного.