Проект ЛДПР «Трудовая доблесть России» возвращает трудящимся уважение и поддержку всей страны

В Севастополе программу представил координатор местного отделения ЛДПР, депутат Илья Журавлев. Он подчеркнул, что наши родители и деды всегда рассматривали труд не просто как обязанность, а как нравственную ценность. Люди не жалели ни усилий, ни времени, отдавая всё ради будущего своих детей, ради Родины и общего блага.

Политик отметил, что многие удобства и комфорт в нашей жизни — это результат труда тех, кто десятилетиями работал на заводах, в школах, больницах, садах и магазинах. Они создали то, что мы сегодня используем, и именно поэтому мы обязаны им уважением и заботой.

«В Севастополе этот вклад особенно заметен. Тысячи людей разных профессий трудились на благо города, и их усилия стали основой для нашего сегодняшнего прогресса», — добавил И.Журавлев.

Однако многие из этих трудящихся сейчас получают минимальные пенсии. Государственные льготы и программы часто доступны только тем, кто имеет звание «Ветеран труда». При этом миллионы честных работников не имеют этого статуса, хотя их вклад не менее значителен. ЛДПР намерена изменить это несправедливое положение.

«Мы четко заявляем: уважение и защита необходимы каждому труженику — от водителя автобуса до медсестры и от воспитателя в детском саду до учителя в школе, независимо от региона и должности», — подчеркнул И.Журавлев.

Чтобы реализовать эти цели, ЛДПР под руководством Л.Слуцкого запускает программу поддержки и признания людей труда, включающую следующие инициативы:

— ежемесячная доплата к пенсии в размере 10 тысяч рублей за выслугу лет (35 лет для мужчин и 30 для женщин);

— увеличение пенсий до двух МРОТ;

— учреждение Дня ветерана труда — праздника для всех, кто честно трудился на благо Родины;

— принятие законопроекта о поддержке активного долголетия, включая доступ к культурным, спортивным и образовательным программам для пенсионеров;

— создание медали ЛДПР «За достойный труд» в знак признания заслуг обычных трудящихся;

— привлечение общественных организаций и молодежных бригад ЛДПР для реальной помощи ветеранам — от бытовых вопросов до мелкого ремонта.

В ЛДПР утверждают: Россия — больше, чем Москва! Это и Севастополь, и множество других городов, где люди работали и строили будущее страны. Пришло время позаботиться о них, ведь справедливое общество начинается с уважения к тем, кто создал его фундамент.