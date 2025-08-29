Приводят в порядок внутриквартальные дороги

При этом меняя их технические характеристики, параметры и категорию. Об этом 29 августа на заседании правительства доложил и.о.директора департамента транспорта Станислава Таматаева.

Так, 34 внутриквартальные дороги переводят из внутриквартальных в межмуниципальные.

– Это достаточно закономерный процесс. Дорогу сделали, больше начинают ездить по ней, появляются повышенные требования к ее содержанию: покос травы, разметка, знаки. В связи с этим 34 дороги переводим из внутриквартальных в межмуниципальные, чтобы больше уделять внимания их содержанию.– сказал С.Таматаев.

С.Таматаев перечислил некоторые их таких дорог: подъезд к СТ «Строитель», улица генерала Провалова, генерала Богдановича, Тимма, Кольцевая и т.д..

Кроме того, к внутриквартальным дорогам добавляются те, где проводится инвентаризация. То есть, часть дорог из внутриквартальных переходит в дороги общего значения.

– Так, прежде внутриквартальную дорогу на Тыловое привели в нормативное состояние, проверили еще раз интенсивность, теперь переводим в дорогу общего значения. Для нее будет действовать совсем другие критерии по содержанию и дальнейшим срокам ремонта, – продолжил С.Таматаев.

Он также назвал подъезд к селу Флотское, Резервное, дорогу Широкое-Озерное и т.д..

– Речь идет о 1116 км межмуниципальных дорог, внутриквартальных дорог на сегодня – 96 км, – констатировал С.Таматаев.