Открыли юго-восточный обход Симферополя

Четырехполосную дорогу на участке Донское – Перевальное в обход Симферополя протяженностью 9,4 км открыли в Республике Крым 29 августа. Она соединяет трассу «Таврида» с дорогой на Алушту.

Этот участок дороги — второй из двух этапов строительства обхода Симферополя, общая протяженность трассы составляет 25,2 км. Работы на первом этапе компания «ВАД» завершила в 2024 году, построив 15,8 км дороги от 191 км трассы «Таврида» у села Донское до села Заречное. Объект включает две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха. После чего та же компания приступила к строительству второго этапа.

«Акционерное общество «ВАД» завершило строительство второго этапа автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное, его протяженность составляет 9,4 км. С учетом особенностей горного рельефа дорожники применяли опыт и нестандартные инженерные решения, накопленные во время строительства трассы «Таврида». Второй этап включает одну транспортную развязку, два путепровода, две эстакады, 24 водопропускные трубы, подпорные стены», — сообщила пресс-служба компании ТАСС.

Оба этапа представляют собой новую четырехполосную автодорогу категории 1B, основная задача которой снизить транзитное движение транспорта в столице Крыма и перераспределить транспортные потоки от трассы А-291 «Таврида» в направлении Южного берега.

Стоимость проекта составила 33 млрд рублей. Ожидается, что по этой дороге будет проходить более 25 тысяч автомобилей в сутки. Объект реализован по поручению президента Российской Федерации в рамках строительства съездов с «Тавриды» к морскому побережью.

«Благодарю правительство РФ, генерального директора АО «ВАД» Валерия Абрамова, строителей компании за выполнение столь качественной работы. Мы гордимся тем, что в Крыму реализуются масштабные проекты по строительству новых трасс, транспортных развязок. Все это, безусловно, влияет на социально-экономическое развитие Республики Крым в целом. Кроме того, в планах ряд и других проектов по развитию нашей дорожной инфраструктуры. Сейчас «ВАД» продолжает строительство транспортного обхода города Алушты через село Изобильное, где работа так же организована на высоком уровне и ведется в соответствии с графиком, сдача объекта запланирована на 2026 год», — сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.