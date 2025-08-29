Избирательные бюллетени уже в печати

Всего изготовят 320 тысяч бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Севастополя, а также 200 тысяч бюллетеней для выборов депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов, сообщили в Севгоризбиркоме.

Для защиты избирательных бюллетеней от подделки при их изготовлении с оборотной стороны наносят цветную защитную сетку (тангир) и надпись микрошрифтом.

На всех избирательных участках для голосования будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Севастополь — единственный регион в России, где все участки ими оснащены. Такая техника применяется на выборах с 2018 года.

На 1 июля в Севастополе было 342786 избирателей, в том числе в Гагаринском районе — 117965, в Ленинском — 85303.

Выборы губернатора города Севастополя и депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных советов пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года. Можно проголосовать и досрочно — с 3 по 11 сентября на избирательных участках, с 4 по 11 сентября — на дому. Режим работы участков: в будние дни с 9 до 19 часов, в выходные (праздничные) дни — с 10 до 14 часов.