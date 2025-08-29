Детей принимают в ясли с двух месяцев

Оно касается установления на 2025 год размера платы, взимаемой с родителей и законных представителей за присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев. Пока в городе открывается одна такая ясельная группа.

«На сегодняшний день подано девять заявлений. Тем самым, в Севастополе будет обеспечена полная доступность дошкольного образования. Теперь дети смогут находиться в детских садах с двух месяцев и до восьми лет, — сообщил и.о.директора департамента образования Максим Кривонос. Группа для самых маленьких в детском саду №69 (это пр.Победы) полностью обеспечена всем необходимым инвентарем: есть кроватки, определенное питание, средства гигиены, персонал.

директор департамента также отметил наличие серьезной системы компенсаций за оплату. Скидки зависят от количества детей в семье, детей участников СВО принимают бесплатно. Есть федеральные и региональные компенсации, которые достигают до 70% при наличии трех детей в семье.

М.Кривонос рассказал, что при имеющихся сейчас девяти заявлениях, есть возможность открыть группу для самых маленьких еще, например, на базе детского сада №69 и затем продолжить эту работу по мере востребованности.